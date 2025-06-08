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В Колумбии произошло мощное землетрясение

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,8
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Depositphotos

В центральной части Колумбии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного в 16:08 по московскому времени в воскресенье, 8 июня, землетрясения находился в 73 километрах к северо-востоку от города Виллависенсио.

По интенсивности в эпицентре землетрясение оценивается как «опустошительное».

6 июня сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано на побережье Чили. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Эпицентр находился в 100 км к северо-западу от города Копьяпо, население которого составляет 120 тыс. человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 98 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее россиянка из Турции рассказала о тревожном чемоданчике на случай землетрясений.

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