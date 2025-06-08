В Петербурге девочка отбила печень, упав с турника, ребенок в реанимации

В Петербурге девятилетнего ребенка госпитализировали после падения с аттракциона. Об этом сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел в Полюстрово. По данным издания, девочка залезла на турник, но в какой-то момент не удержалась и упала. Внизу была еще одна перекладина, о которую школьница ударилась животом.
«В результате пострадавшая получила разрыв печени», – сообщается в публикации.
Состояние ребенка оценили как тяжелое, девочка находится в реанимации.
Подобный случай произошел в Ленобласти несколько дней назад. В Ломоносовском районе шестилетний мальчик играл с одной из конструкций, но позже оступился и упал с высоты около 1,5 метров, зацепив боком перекладину внизу.
В результате у пострадавшего диагностировали разрыв левой почки, орган пришлось удалить. Помимо этого, пациент травмировал селезенку. Медики оказали ему всю необходимую помощь.
Ранее в Петербурге удар качелями разорвал селезенку девятилетней девочке.