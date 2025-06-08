В Мелитополе начался пожар на заводе

В Мелитополе произошел пожар в цеху промышленного предприятия. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Предварительно возгорание объяснили бытовыми причинами. Сейчас на месте происшествия проходит следственная экспертиза. Площадь пожара, его последствия и текущее состояние не уточняются. Пострадавших нет.

В Мелитополе произошло возгорание в производственном цехе одного из промышленных предприятий.

На фоне пожара было приостановлено движение автомобилей в направлении Нового Мелитополя. Его обещают возобновить в ближайшее время.

В ночь на 3 июня Балицкий сообщил, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины Запорожская область была полностью обесточена. В связи с возникшей ситуацией объекты здравоохранения были переведены на резервные источники электроснабжения. Власти региона проводили оперативные совещания для решения проблем. Позднее стало известно, что в Запорожской области началось поэтапное подключение к электросети.

Ранее суд в Ростове приговорил агента СБУ к пожизненному заключению за теракты в Мелитополе.