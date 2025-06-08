Женщина прилетела в РФ ради «соцвыплаты» от мошенников и лишилась 1,4 млн рублей

Мошенники заставили женщину прилететь в РФ и отдать им более миллиона рублей

Женщина поверила аферистам и прилетела в Вологодскую область из другой страны, чтобы отдать им средства. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Во время первого звонка мошенники представились сотрудниками соцслужбы и рассказали о якобы поступившей выплате в размере 19 тысяч рублей. В беседе она включила демонстрацию экрана, и неизвестные увидели сообщения с кодами для входа в аккаунт на «Госуслугах».

Позже другая мошенница заявила, что на женщину якобы оформлены кредиты. «Сотрудники» Центробанка и ФСБ потребовали, чтобы пострадавшая приехала в РФ, так как в тот момент она жила в другой стране.

«Прилетев в Россию, заявительница на такси, оплаченном мошенниками, поехала в банк, где сняла 500 000 рублей и перевела их через банкомат якобы на безопасный счет», – сообщается в публикации.

Затем она поехала в другой банк и там сняла с кредитной карты средства. Всего пострадавшая отдала аферистам 1,4 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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