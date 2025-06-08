В Подмосковье при атаке беспилотника повреждены три садовых дома

В Раменском округе три садовых дома пострадали при атаке беспилотника

В Раменском районе Московской области три садовых дома в СНТ «Малиновка» повреждены после атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев.

«В Раменском городском округе, в районе деревни Соколово-Хомьяново, был сбит вражеский беспилотник. Он упал на территорию СНТ «Малиновка», — сообщил Воробьев.

В результате случившегося пострадала 75-летняя женщина — она госпитализирована с ранением и получает необходимую медицинскую помощь.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы противовоздушной обороны ночью и накануне днем сбили девять украинских беспилотников в Зарайске, Одинцово, Домодедове, Истре и Солнечногорске. По его словам, большая часть БПЛА была уничтожена еще на подлете к региону.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Москву дронами типа «Бобер», R-15 и «Лютый».