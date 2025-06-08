Молодые люди избили подростка и ограбили, потому что им не понравился его внешний вид

В Волгограде молодых людей подозревают в нападении на молодого человека из-за внешнего вида. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Восточно-Казахстанской улице. По словам одного из юношей, они со знакомым шли по улице, когда заметили 16-летнего студента местного колледжа. Молодым людям не понравился внешний вид юноши, поэтому они напали на него. Что именно во внешности вызвало агрессию, не уточняется.

В какой-то момент он попытался сбежать, но подозреваемые догнали его и забрали телефон, после чего перевели с его счета десять тысяч рублей.

После произошедшего студент обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин в возрасте 20 и 21 года, они признались в содеянном.

В их отношении возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. За такое преступление по закону фигуранты могут получить до семи лет лишения свободы.

Ранее в Тульской области неизвестный напал на подростка из-за его прически.