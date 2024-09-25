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В Тульской области неизвестный напал на подростка из-за его прически

Под Тулой мужчина напал на подростка из-за прически и жестоко избил его друга

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Depositphotos

В Тульской области мужчина напал на несовершеннолетнего из-за его прически, пишет Myslo.

Инцидент произошел 21 сентября в Щекино. По словам матери одного из пострадавших, вечером ее 17-летний сын и его друг возвращались домой после прогулки с подругами, но на обратной дороге встретили компанию из примерно девяти человек. Одному из них не понравилась прическа сына женщины, из-за чего незнакомец ударил его.

Юноша упал на землю и потерял сознание, в это время пьяный злоумышленник набросился на его друга, у которого впоследствии диагностировали перелом челюсти, черепно-мозговую травму и множественные ушибы, а также наложили швы в трех местах.

Избитым молодым людям помогли прохожие и привели в чувство лежащего без сознания подростка. Его приятеля срочно доставили в больницу, откуда поступил сигнал в полицию.

В УМВД по Тульской области подтвердили информацию о проведении проверки. Обстоятельства происшествия устанавливаются, принимаются меры к установлению причастных лиц, добавили в пресс-службе ведомства.

В начале сентября конфликт подростков и недовольного их внешним видом мужчины попал на видео в Красноярске.

Ранее россиянка пострадала от побоев на пляже из-за слишком откровенного купальника.

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