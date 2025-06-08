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На Украине решили воспользоваться опытом РФ во время атак БПЛА

В Верховной раде предложили отключать мобильную связь при угрозе БПЛА
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Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

На Украине предлагают отключать мобильную связь и начать идентифицировать мобильных абонентов в рамках противодействия БПЛА. Об этом говорится в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

«Намечены определенные практические шаги по подготовке решения проблемы применения БПЛА через инфраструктуру мобильных операторов», — отметили авторы инициативы.

Кроме того, волонтер из Харькова Роман Доник в своем Telegram-канале призвал отключать мобильную связь во время авиаударов со стороны России. Он отметил, что украинские военные давно предлагают ввести это ограничение, однако «лоббисты комфорта простых людей и рейтингов» во власти «упираются».

«Россияне не просто так глушат у себя связь во время наших атак», — написал Доник.

В России активно применяют практику отключения мобильного интернета во время воздушных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку навигация БПЛА происходит через сим-карты российских операторов. Точно также российские дроны атакуют объекты на Украине, используя систему навигации украинских мобильных операторов.

Как пояснил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, при отключении мобильного интернета дроны не могут наносить удары по жилым домам, объектам инфраструктуры, поскольку теряются без координат.

Ранее в Госдуме объяснили необходимость отключения интернета на массовых мероприятиях.

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