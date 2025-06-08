В Новосибирске на видео попала массовая драка со стрельбой

Жители Новосибирска заметили драку со стрельбой во дворе дома. Об этом сообщает «Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел на улице Петухова. По словам очевидцев, все началось с автомобиля, который разъезжал по округе, за ним гнались несколько человек. Позже между людьми в машине и преследователями произошла ссора.

«Сразу же подъехало еще несколько машин, из которых также вышли люди, видимо, хотели разнять, но завязалась массовая драка», – сообщается в публикации.

Во время конфликта местные жители услышали звуки стрельбы. Спустя некоторое время прибывшие на машинах люди уехали, остальные разошлись.

Пострадал ли кто-то неизвестно. Обращался ли кто-то в правоохранительные органы не сообщается.

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