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В Новосибирске на видео попала массовая драка со стрельбой

В Новосибирске произошла массовая драка со стрельбой

Жители Новосибирска заметили драку со стрельбой во дворе дома. Об этом сообщает «Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел на улице Петухова. По словам очевидцев, все началось с автомобиля, который разъезжал по округе, за ним гнались несколько человек. Позже между людьми в машине и преследователями произошла ссора.

«Сразу же подъехало еще несколько машин, из которых также вышли люди, видимо, хотели разнять, но завязалась массовая драка», – сообщается в публикации.

Во время конфликта местные жители услышали звуки стрельбы. Спустя некоторое время прибывшие на машинах люди уехали, остальные разошлись.

Пострадал ли кто-то неизвестно. Обращался ли кто-то в правоохранительные органы не сообщается.

До этого в Снежном соседи открыли стрельбу по собачнице после того, как ее питомец якобы напал на женщину. В доме у хозяйки жили 30 животных, из-за чего происходили конфликты с живущими рядом людьми. Одна женщина заявила, что ее укусили питомцы собачницы, поэтому она пришла к их хозяйке со знакомым.

Ранее двое юношей обстреляли окна многоэтажки и автобус в Улан-Удэ.

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