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Гинеколог изнасиловал 94 пациентки, которые приходили к нему на осмотр

В Норвегии гинеколога осудили за изнасилование 94 женщин
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Shutterstock

В Норвегии суд вынес приговор 55-летнему врачу, который насиловал пациенток. Об этом сообщает Hln.be.

По версии следствия, десятки клиенток пострадали от рук мужчины в период с 2004 по 2022 год. По словам женщин, врач слишком тщательно осматривал их несмотря на то, что для этого не было причин.

Он «осматривал» пострадавших с помощью пальцев и посторонних предметов, что, в соответствии с норвежским законодательством, является изнасилованием. Свои действия медработник снимал на камеру.

Всего о надругательствах заявили 94 женщины. Обвинение содержало более 160 пунктов, но по девяти из них фигуранта оправдали. Защита настаивала на сроке от 17 до 18 лет тюрьмы.

Суд приговорил норвежца к 21 году заключения. Помимо этого, он больше не сможет работать врачом. Пострадавшим фигурант выплатит денежную компенсацию, ее размер не уточняется.

Ранее иностранец попал в чат с детьми, совращал и шантажировал их фото непристойного характера.

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