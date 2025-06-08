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В Петербурге у таксиста случился эпилептический припадок за рулем, 2 человека пострадали

78.ru: в Петербурге 2 человека пострадали в ДТП с такси с водителем-эпилептиком

В Петербурге произошло ДТП с участием такси. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на набережной Фонтанки. На кадрах с места заметно, как автомобиль марки Chery на скорости влетел в бордюр около моста. В результате машину резко отнесло назад, передняя часть кроссовера деформировалась.

В момент аварии пешеходов рядом не было. В салоне находились водитель и 44-летний пассажир. Первого госпитализировали в тяжелом состоянии, состояние второго оценили как средней степени тяжести.

По словам клиента, у водителя прямо за рулем случился эпилептический припадок.

«Я пытался его ногу отодрать с педали газа, но он весь был настолько скован, что я не смог это сделать. Произошел удар, и все остановилось», – рассказал он.

Пассажиру диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы. Свое состояние после ДТП он описал как «будто дважды переехал трактор».

Ранее в Якутии женщина попросила таксиста о помощи и осталась без денег.

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