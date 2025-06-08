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Жители Омска жалуются на проблемы с мобильным интернетом

«Осторожно, новости»: в Омске двое суток с перебоями работает мобильный интернет
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Омске уже двое суток с перебоями работает мобильный интернет. Об этом пишет издание «Осторожно, новости».

По рассказам местных жителей, перебои продолжаются с утра 7 июня. Официальных комментариев по ситуации не поступало. При этом операторы сотовой связи заявляют, что не могут повлиять на «ограничения» и не знают их сроков. Отмечается, что чаще всего связь сбоит у пользователей Т2, однако проблемы наблюдаются у абонентов и других операторов.

До этого сообщалось, что YouTube в Омске вернулся к нормальной работе.

По наблюдениям горожан, улучшения в работе видеохостинга начали проявляться примерно неделю назад, хотя для некоторых пользователей изменения стали заметны чуть раньше или позже.

Напомним, около года назад в России стартовала системная политика замедления работы YouTube, что к осени вынудило большинство пользователей прибегать к определенным сервисам для просмотра контента. Стоит отметить, что ограничения вводились неравномерно, и часть интернет-провайдеров продолжала обеспечивать относительно стабильный доступ.

Ранее жители Балашихи пожаловались на проблемы со связью и интернетом.

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