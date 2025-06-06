В Балашихе жители жалуются на проблемы с мобильной связью

Жители города Балашихи в Подмосковье сталкиваются с перебоями в работе мобильной связи и доступа в интернет. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, множество пользователей сообщают о затруднениях при попытках совершить или принять звонки, а также о полном отсутствии интернет-соединения. По словам абонентов, проблемы наблюдаются сразу у нескольких крупных российских операторов.

На днях в Ростове-на-Дону жители нескольких районов столкнулись с масштабными сбоями в работе мобильной связи. Они заявляли, что не могут воспользоваться услугами курьеров или заказать такси.

До этого глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в разговоре с «Газетой.Ru» призвал россиян с пониманием относиться к временным перебоям в мобильной связи. По его словам, для обеспечения безопасности принимаются беспрецедентные меры. Он добавил, что «все мы должны отдаться в руки профессионалов. Наши специальные службы делают все необходимое для обеспечения безопасности».

Ранее в Херсонской области произошли перебои со связью.