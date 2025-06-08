Топ-менеджера строительной компании обвинили в попытке кражи 69 млн рублей

Мещанский суд Москвы заочно арестовал заместителя директора «Зарубеждипстроя» Антона Полонского по обвинению в попытке украсть 69 млн рублей у Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина был объявлен в международный розыск. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Глава «Зарубеждипстроя» Александр Тимофеев уже арестован как подельник Полонского.

По мнению следователей, Тимофеев и Полонский уклонились от выполнения контрактов на выполнение строительных работ в Таджикистане по заказу ЕФСР на сумму порядка 69 млн рублей. Защита Полонского утверждает, что мужчина не причастен к покушению на хищение средств, но виновен в срыве строительства. Сейчас счета «Зарубеждипстроя» арестованы.

Евразийский фонд стабилизации и развития был учрежден в 2009 году Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном для содействия экономической и финансовой стабильности в государствах — участниках фонда.

Ранее суд в Москве арестовал начальника ВСК Иванова по делу о взятке и мошенничестве.