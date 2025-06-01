Названы законные способы купить квартиру дешевле рынка

Российский рынок недвижимости в последнее время продолжает балансировать между ростом цен и поисками покупателями альтернативных возможностей. Средняя стоимость квадратного метра в Москве, по данным Росстата, достигла 230 тыс. рублей, в регионах — от 85 тыс. рублей. Однако даже в условиях дороговизны существуют легальные схемы приобретения жилья со скидкой до 50%. Эти стратегии требуют не только финансовой готовности, но и умения находить неочевидные лоты, работать с документами и предугадывать риски, рассказала «Газете.Ru» Светлана Ермоленко, семейный риэлтор и основатель компании «Таиланд Вилла Центр».

«Одним из самых надежных инструментов остаются электронные аукционы по банкротству. Согласно Единому федеральному реестру сведений о банкротстве (ЕФРСБ), за 2024 год на торги было выставлено более 15 тыс. объектов недвижимости. Стартовая цена таких лотов часто на 30–50% ниже рыночной из-за необходимости быстрого возврата долгов. Например, двухкомнатная квартира в престижном районе Москвы Хорошёво-Мнёвники с рыночной стоимостью 18 млн рублей ушла с молотка за 11 млн. Однако здесь важно тщательно проверять историю объекта: обременения, долги по ЖКХ и юридические нюансы. Сервисы вроде «ДомКлик» или «Реформа» помогают выявить скрытые проблемы, а выписка из ЕГРН становится обязательным шагом перед участием в торгах», — объяснила она.

Не менее перспективным направлением стали наследственные споры. Каждое четвертое дело о наследстве в России заканчивается судом, а недвижимость, ставшая яблоком раздора, часто продается через аукционы. Такие лоты редко попадают в открытую рекламу, но их можно отследить на сайтах арбитражных судов или агрегаторах вроде «Аукцион.ру». Покупатели таких объектов получают «чистую» сделку, но должны быть готовы к возможным претензиям со стороны родственников даже после сделки.

«Для тех, кто ищет более быстрые варианты, подойдут срочные продажи. По данным ЦИАН, 18% объявлений в 2024 году содержат пометку «продам срочно». За ней скрываются разводы, долги или внезапный переезд. Чтобы увеличить шансы, я советую предлагать предоплату или полный расчет в день сделки. Однако здесь важно не попасть на мошенников: поддельные выписки ЕГРН и «серые» схемы стали частым явлением», — рассказала эксперт.

Отдельного внимания заслуживают программы реновации и долевое строительство. В 2024 году Москва запустила вторую волну расселения — 600 домов. Их жители нередко продают старые квартиры на 10–15% дешевле рынка, чтобы ускорить переезд. В регионах застройщики предлагают дисконты до 25% на этапе котлована. Например, они реализуют лоты через закрытые аукционы для дольщиков. Но риски остаются: 12 компаний лишились лицензий в 2024 году из-за нарушений, поэтому проверка застройщика через реестр Минстроя обязательна.

«Банки также продолжают распродавать залоговое имущество. Участие в их ежемесячных аукционах требует подписки на рассылки и быстрой реакции — популярные лоты разбирают за часы», — отметила риелтор.

Но есть и менее очевидные варианты. Например, покупка у пожилых собственников, готовых уступить в цене ради быстрого завершения сделки. Такие предложения часто распространяются через сарафанное радио или местные агентства.

«Не стоит забывать и про off-market сделки. Закрытые аукционы и частные объявления в профессиональных сообществах (например, чаты риелторов или форумы инвесторов) иногда предлагают уникальные лоты. В Подмосковье через такой канал продали таунхаус за 12 млн рублей при рыночной цене 16 млн — собственник предпочел избежать публичности», — сказала эксперт.

Однако все эти методы требуют осторожности. В 2024 году участились случаи цифрового мошенничества: поддельные выписки ЕГРН, фиктивные «срочные» объявления и давление со стороны недобросовестных агентов. Ключевое правило — работа только через официальные порталы (Росреестр, ЕФРСБ) и заключение договоров с проверенными юристами, предупредила риелтор.

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