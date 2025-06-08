В Забайкалье потушили пожар в 10 тыс. гектаров

Два лесных пожара на 10,4 тыс. гектаров потушили в Забайкалье

Два природных пожара на площади более 10,4 тысячи гектаров потушили в двух округах Забайкальского края. Об этом сообщили в Минприроды региона.

В Тунгокоченском округе было возгорание на площади 7,4 тыс. гектаров, а также в Борзинском — на 3 тыс. гектаров.

Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

В начале июня сообщалось, что площадь лесных пожаров в Забайкальском крае превысила 1 млн га.

В конце мая сообщалось, что красноярский шаман Буга Адыг Кам планирует провести обряд на Енисее, чтобы вызвать в охваченном пожарами Забайкалье дожди. Жильцам квартир он посоветовал оставить ведро с чистой водой на балкон или подоконник. После окончания молитвы нужно разбрызгать воду вверх.

Незадолго до этого спутник «Метеор-М» снял из космоса пожароопасную обстановку в Забайкалье.

Ранее в Забайкалье лесной пожар вплотную приблизился к детским лагерям.