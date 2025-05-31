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На Украине уничтожили тираж романа американской писательницы за «романтизацию России»

На Украине уничтожили тираж книг писательницы Софи Ларк «за романтизацию России»
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Sophie Lark

В Харькове издательство «Клуб семейного досуга» (КСД) объявило в соцсетях о решении уничтожить тираж книги американской писательницы Софи Ларк после волны критики в украинских соцсетях.

Причиной стало то, что некоторые пользователи и блогеры обвинили автора в «романтизации России».

По информации украинских СМИ, речь идет о романе «Брутальный принц» — первой части популярной за рубежом серии «Жесткое право рождения». Критика со стороны общественности вызвана, в частности, тем, что в тексте Крым называется российским, украинские мужчины описываются как грубые, а одна из героинь выходит замуж за иностранца ради отъезда с Украины.

Издание уничтожит 30 тысяч уже готовых к продаже экземпляров и расторгнет контракт с писательницей на выпуск всей серии, включающей шесть книг. В КСД заявили, что «признают ошибку, допущенную при заключении соглашения с автором».

Это не первый подобный случай «браковки» книг. Днепропетровское издательство «Абрикос» также уничтожило тираж детской книги из-за того, что ее автор, проживающая в Шотландии, использует русский язык в социальных сетях.

Ранее в Верховной раде рассказали, кто формирует повестку дня на Украине.

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