Жителей двух районов Курской области призвали спрятаться в укрытиях

В двух районах Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил в Telegram-канале региональный оперштаб.

Там призвали жителей Суджанского и Глушковского районов спрятаться в помещениях со сплошными стенами и без окон. А при нахождении на улице зайти в ближайшее подходящее укрытие.

Спустя три минуты в первом районе объявили об отмене ракетной опасности.

Этот сигнал активируется для оповещения жителей о срочной угрозе ракетного или авиационного нападения. Он предупреждает о возможности обстрела населенного пункта с воздуха. Для его передачи задействуются все доступные технические средства связи и оповещения, которые издают продолжительный звуковой сигнал длительностью обычно в три минуты. Кроме того, данные дублируют на телевидении и внутри каналов средств массовой информации в мессенджерах. При угрозе ракетной атаки принимаются более серьезные меры безопасности, чем при опасности нападения беспилотных летательных аппаратов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.