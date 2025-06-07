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Мошенники стали заманивать пользователей Telegram миллионом рублей ко Дню России

Роскачество предупредило о мошеннических розыгрышах в Telegram ко Дню России
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Shutterstock

Перед Днем России Telegram-боты начали заманивать россиян обещаниями крупных денежных призов от властей в честь праздника. Об этом предупредили в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

Как отмечается, боты распространяются через рекламу и спам-рассылки. Пользователям предлагают поучаствовать в розыгрыше 1 млн руб. и других призов.

«Для участия... боты запрашивают у пользователей их контакты, а затем под предлогом подтверждения личности или регистрации просят ввести код, полученный в сообщении или непосредственно в Telegram», — говорится в пресс-релизе.

Глава Центра цифровой экспертизы Сергей Кузьменко пояснил, что злоумышленники хотят получить контроль над аккаунтом, чтобы обманывать знакомых его владельца, рассылать спам и распространять вредоносное ПО.

В конце мая злоумышленники стали обманывать россиян под видом Роскомнадзора. Так, жители Херсонской области начали получать сообщения о звонках с подозрением на мошенничество, которые разъединило ведомство, и просьбой перезвонить на его горячую линию.

Ранее кузбасский пенсионер исчез на сутки после звонка мошенников.

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