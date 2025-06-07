На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии предотвратили теракт против королевской гвардии

Sun: полиция Британии предотвратила теракт против гвардии короля Карла III
close
Shutterstock

В Великобритании сотрудники полиции предотвратили теракт против гвардии короля Карла III. Об этом пишет газета Sun, ссылаясь на источник.

Как сообщается, правоохранители «сорвали предполагаемую террористическую атаку» против военнослужащих, охраняющих британского монарха.

По информации издания, на прошлой неделе полицейские задержали в городе Слау молодого человека, подозреваемого в хранении оружия в целях нападения и поджоге. Позже ему предъявили обвинения в подготовке терактов. Предполагается, что злоумышленник действовал в одиночку.

В целях безопасности военнослужащим Колдстримской гвардии приказали в течение двух дней не покидать территорию казармы в военной форме. Казарма находится «в двух шагах» от Виндзорского замка — королевской резиденции.

В начале мая в Британии сотрудники полиции задержали пятерых человек по подозрению в подготовке теракта, четверо из которых являются уроженцами Ирана.

Ранее сотрудники британских спецслужб предупредили власти Соединенного Королевства о росте террористической угрозы в стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами