В Британии предотвратили теракт против королевской гвардии

В Великобритании сотрудники полиции предотвратили теракт против гвардии короля Карла III. Об этом пишет газета Sun, ссылаясь на источник.

Как сообщается, правоохранители «сорвали предполагаемую террористическую атаку» против военнослужащих, охраняющих британского монарха.

По информации издания, на прошлой неделе полицейские задержали в городе Слау молодого человека, подозреваемого в хранении оружия в целях нападения и поджоге. Позже ему предъявили обвинения в подготовке терактов. Предполагается, что злоумышленник действовал в одиночку.

В целях безопасности военнослужащим Колдстримской гвардии приказали в течение двух дней не покидать территорию казармы в военной форме. Казарма находится «в двух шагах» от Виндзорского замка — королевской резиденции.

В начале мая в Британии сотрудники полиции задержали пятерых человек по подозрению в подготовке теракта, четверо из которых являются уроженцами Ирана.

Ранее сотрудники британских спецслужб предупредили власти Соединенного Королевства о росте террористической угрозы в стране.