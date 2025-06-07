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Мужчина напал на подростка в Подмосковье, не сумев поделить с ним беседку

В Подмосковье мужчина напал на подростка, с которым не смог поделить беседку

В Подмосковье мужчина на глазах своей семьи напал на 14-летнего подростка, с которым не смог поделить беседку в парке. Об этом сообщает Telegram-канал «Мытищи.live».

Инцидент произошел 7 июня в Пироговском лесопарке в Мытищах, когда 14-летний подросток отдыхал в беседке. К нему подошел мужчина в синей футболке со своей семьей и потребовал освободить место, однако школьник сообщил ему, что место уже занято.

После этого мужчина стал оскорблять несовершеннолетнего и напал на него. На кадрах с места происшествия видно, как агрессор толкает и хватает подростка за одежду, нецензурно выражаясь в его адрес. В это время слышно, как, предположительно, сын нападавшего несколько раз громко кричит «папа». По словам очевидцев, попытки школьника мирно урегулировать конфликт были проигнорированы.

Ранее в Екатеринбурге женщина набросилась с кулаками на подростков, заступившихся за ее сына.

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