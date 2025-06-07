Россиянка облила знакомого горючей семью и подожгла после того, как тот ее оскорбил

В Ставрополье 29-летнюю женщину подозревают в том, что она облила знакомого горючим и подожгла его из-за оскорбления. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 26 апреля в селе Труновском. Предварительно, местная жительница во время застолья облила 40-летнего друга своего сожителя горючей смесью и подожгла его. Поводом для нападения могла послужить обида — мужчина оскорбил женщину во время совместного распития алкоголя.

Потерпевший выжил благодаря своевременной помощи друга, который потушил пламя, и своевременно оказанной медицинской помощи. В результате нападения мужчина получил ожоги первой и второй степени. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Стражи порядка провели осмотр места происшествия и допросили свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается.

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