Россиянин поджег сожительницу в Подмосковье

В Подмосковье мужчина облил женщине ноги бензином и поджег, сообщили в главном управлении Росгвардии по Московской области.

Инцидент произошел в деревне Супонево. Пьяный мужчина, находясь на территории одного из домовладений, облил ноги своей сожительницы бензином и воспользовался зажигалкой. Пострадавшая загорелась и была госпитализирована, у нее диагностировали ожог 4-й степени.

Подозреваемым оказался 36-летний уроженец Ивановской области, росгвардейцы задержали его и передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Недавно в колонию отправили россиянина, который из ревности пытал свою девушку раскаленной ложкой и плоскогубцами. Кроме того, тиран избивал свою жертву, запретил ей общаться с родными и друзьями, контролировал каждый ее шаг и заставил жить в постоянном страхе. В результате у девушки диагностировали «длительное расстройство здоровья», а ее мучителя отправили под суд. Его приговорили к лишению свободы на 4,5 года.

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