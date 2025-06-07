Москвичей предупредили о надвигающихся ливнях с грозой и градом

В МЧС предупредили о ливнях с грозой и градом в Москве

Столичное управление МЧС в своем Telegram-канале предупредило москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы.

По данным Росгидромета, до 21:00 в городе прогнозируются ливни. Кроме того, возможны гроза, град и усиление ветра до 19 м/с.

В МЧС порекомендовали водителям снизить скорость, воздерживаться от неожиданных маневров, парковать автомобили подальше от деревьев. Пешеходов же попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей одних.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что со вторника, 10 июня, в столице начнется постепенное снижение температуры. По его словам, до конца недели температурный фон будет ниже климатической нормы на 1–2°C. Однако серьезных осадков в городе не ожидается — атмосферные массы будут поступать с юго-запада, что обеспечит в целом сухую и стабильную погоду.

Ранее в Мытищах спасение водителя в тапочках от града попало на видео.