СБУ подтвердила, что в Днепре была взорвана машина работника прокуратуры

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила информацию о том, что в машине, взорванной в пятницу в Днепре (Днепропетровск), находился работник прокуратуры. В результате оперативных действий были задержаны двое подозреваемых в организации подрыва, сообщается в Telegram-канале СБУ.

«Установлено, что они имеют отношение к установке самодельного взрывного устройства (СВП) под автомобилем одного из сотрудников местной прокуратуры», — говорится в сообщении. — «В результате этого преступления правоохранитель получил легкие телесные повреждения, а его транспортное средство полностью уничтожено. По данным медиков, сейчас жизни прокурора ничего не угрожает».

7 июня украинское издание «Страна» сообщило, что за рулем взорванного автомобиля находился прокурор Западной окружной прокуратуры Днепра Юрий Коваль. По данным СМИ, взрыв пришелся на водительское сиденье. При этом Коваль успел покинуть машину, но получил ожоги и резаные раны. Недалеко от места происшествия был найден телефон с включенной камерой, который, вероятно, транслировал взрыв.

Ранее в Одессы взорвали машину полковника ТЦК Олега Номеровского.