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Восьмилетнего мальчика изнасиловали в детском лагере в Ленобласти

В Ленобласти восьмилетнего мальчика изнасиловали в детском лагере
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ФГБУ «Росдетцентр»

В Ленинградской области ребенок подвергся изнасилованию в детском лагере. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Предварительно, инцидент произошел в период с 21 по 31 марта в детском лагере, расположенном в поселке Лемболово Всеволожского района. 37-летняя мать пострадавшего восьмилетнего мальчика обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что ее сына изнасиловали.

Матери пострадавшего ребенка известно лишь имя предполагаемого преступника. Полицейские передали информацию о случившемся в ГСУ СК России по Петербургу.

До этого в Ленинградской области 19-летний юноша попал в больницу после того, как его изнасиловали. Во время осмотра проктологом молодой человек рассказал, что 25 мая стал жертвой изнасилования со стороны малознакомого мужчины на территории Подмосковья.

Ранее петербургский подросток изнасиловал девочку и отправил видео друзьям.

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