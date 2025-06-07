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Пьяный мужчина распылил газовый баллончик на посетителей петербургской точки фастфуда

В Петербурге пьяный мужчина распылил газовый баллончик в точке фастфуда
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Depositphotos

В Петербурге мужчина распылил на посетителей точки фастфуда газовый баллончик. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 7 мая в ресторане быстрого питания на Сенной площади. 33-летний петербуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, распылил содержимое газового баллончика в сторону посетителей заведения. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали нарушителя.

Мужчину доставили в отдел полиции, где в его отношении составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого в Башкирии подросток во время конфликта со своей матерью ударил полицейского и распылил на него перцовый баллончик, когда страж порядка попытался его успокоить. Несовершеннолетнего будут судить за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Ранее два подростка разгромили вагон поезда и залили перцовкой локомотивную бригаду.

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