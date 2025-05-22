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Российский подросток ударил полицейского и распылил на него перцовый баллончик

В Башкирии будут судить юношу, напавшего на полицейского из-за ссоры с матерью
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Shutterstock

В Башкирии будут судить 17-летнего юношу, который напал на полицейского и распылил на него перцовый баллончик из-за ссоры с матерью. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в январе в городе Стерлитамаке. Подросток ушел из дома и был доставлен обратно в семью полицейским, однако на месте у юноши возник конфликт с матерью.

Страж порядка попытался успокоить подростка, и тот ударил правоохранителя по лицу, а затем распылил на него перцовый баллончик. Юноша признал свою вину.

В данный момент расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ в отношении юноши завершено. Материалы с обвинительным заключением направлены в суд.

До этого россиянка устроила дебош в поезде и избила полицейского. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следствие квалифицировало ее действия по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Ранее пьяный россиянин сбросил полицейского с лестницы и стал фигурантом дела.

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