Сбежавшего из Пулково пса по кличке Малыш сбил автомобиль

В Петербурге машина сбила сбежавшего из Пулково джек-рассела по кличке Малыш

Джек-рассел-терьера по кличке Малыш, который ранее сбежал из аэропорта Пулково, сбил автомобиль. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его информации, около 8:00 собаку видели на Западном скоростном диаметре в районе Васильевского острова. Свидетели оперативно передали информацию поисковикам и прислали соответствующее видео. Хозяйка опознала своего пса, и на место направились волонтеры-поисковики.

Однако позже Малыш оказался на скоростном диаметре и был сбит машиной. В результате он не выжил.

Накануне сообщалось, что джек-рассел-терьер по кличке Малыш потерялся в Пулково. Все произошло 5 июня во время разгрузки багажа. Одна из собак, прилетевших утренним рейсом, смогла открыть переноску и убежала.

По данным mk.ru, Малыш прилетел в Петербург из Новокузнецка. Во время четырехчасового перелета он находился в багажном отсеке, так как весит около 10 кг. Со слов хозяйки, ее питомец боится незнакомцев и, вероятно, решил вырваться на волю при первой возможности, испытав в полете сильнейший стресс. Работники аэропорта пытались его поймать, но не смогли.

Ранее хозяин спустя пять недель нашел собаку, которая сбежала, испугавшись фейерверков.