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В Москве полицейский избил и ограбил прохожего вместе со своими знакомыми

Сотрудник полиции избил и ограбил москвича, пригрозив ему своим удостоверением

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Global Look Press

В Москве 23-летнего сержанта полиции обвинили в разбойном нападении на незнакомца. Об этом сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, молодой полицейский напал на 34-летнего москвича в свой выходной день. При этом с собой у сотрудника правоохранительных органов оказалась телескопическая дубинка, с ее помощью он и избил пострадавшего и отобрал у него телефон. Кроме того, сержант показал жертве свое служебное удостоверение в попытке ее запугать.

Однако пострадавший не испугался и все же отправился в полицию писать заявление. После проверки подозреваемого уволили из МВД. Сейчас он находится под стражей по обвинению в превышении должностных полномочий и разбое. Сообщниками мужчины оказались трое его знакомых, в их отношении также возбуждено уголовное дело.

Ранее дагестанские полицейские занимались вымогательством, обещая подбросить юноше наркотики.

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