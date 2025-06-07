На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии облили краской здание министерства обороны

Yle: в Хельсинки пропалестинские активисты облили краской здание минобороны
close
yle.fihttps://yle.fi/a/74-20166346

В Хельсинки неизвестные облили розовой краской фасад министерства обороны Финляндии. Об этом сообщил портал Yle.

Инцидент произошел около 01:42 по местному времени. Подозреваемые мужчина и женщина успели скрыться с места до прибытия полиции.

По информации журналистов, ответственность за акцию взяла на себя группа Palestine Action. Активисты заявили, что выступают против боевых действий в Газе и осуждают сотрудничество финского оборонного ведомства с израильскими оружейными компаниями. По их словам, использовалась водорастворимая краска.

Полиция Хельсинки начала расследование, но оно пока находится на начальном этапе.

До этого полиция США задержала около 30 пропалестинских активистов, захвативших один из учебных корпусов Вашингтонского университета в Сиэтле. Представитель учебного заведения Виктор Балта заявил, что протестующие блокировали входы, поджигали мусорные контейнеры и создавали «опасную обстановку».

Ранее Рубио заявил, что власти продолжат аннулировать визы студентам — участникам пропалестинских протестов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами