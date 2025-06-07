В Финляндии облили краской здание министерства обороны

В Хельсинки неизвестные облили розовой краской фасад министерства обороны Финляндии. Об этом сообщил портал Yle.

Инцидент произошел около 01:42 по местному времени. Подозреваемые мужчина и женщина успели скрыться с места до прибытия полиции.

По информации журналистов, ответственность за акцию взяла на себя группа Palestine Action. Активисты заявили, что выступают против боевых действий в Газе и осуждают сотрудничество финского оборонного ведомства с израильскими оружейными компаниями. По их словам, использовалась водорастворимая краска.

Полиция Хельсинки начала расследование, но оно пока находится на начальном этапе.

До этого полиция США задержала около 30 пропалестинских активистов, захвативших один из учебных корпусов Вашингтонского университета в Сиэтле. Представитель учебного заведения Виктор Балта заявил, что протестующие блокировали входы, поджигали мусорные контейнеры и создавали «опасную обстановку».

Ранее Рубио заявил, что власти продолжат аннулировать визы студентам — участникам пропалестинских протестов.