Полиция в США задержала протестующих, захвативших здание университета

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Полиция США задержала около 30 пропалестинских активистов, захвативших один из учебных корпусов Вашингтонского университета в Сиэтле. Об этом заявил представитель учебного заведения Виктор Балта, передает NBC.

«Около 30 человек, захвативших здание, были арестованы по обвинению в незаконном проникновении, уничтожении имущества и нарушении общественного порядка, а также в сговоре с целью совершения всех трех правонарушений», — заявил он.

По его словам, протестующие блокировали входы, поджигали мусорные контейнеры и создавали «опасную обстановку».

5 мая несколько десятков человек с пропалестинскими лозунгами захватили здание Вашингтонского университета незадолго до его вечернего закрытия.

В марте сообщалось, что пропалестинские активисты испортили поле для гольфа, которое принадлежит президенту США Дональду Трампу, протестуя против его заявлений о секторе Газа.

Ранее в Лондоне запретили врачам носить пропалестинскую символику.