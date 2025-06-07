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Родители пожаловались, что руководство лагеря под Омском скрывало массовое отравление детей

Жительницы Омска требуют компенсации путевки от лагеря после массового отравления детей
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СУ СК России по Омской области

Администрация лагеря «Орленок» в Омской области несколько дней не сообщала родителям и врачам о том, в учреждении начали массово заболевать дети. Об этом «Газете.Ru» рассказала мать одной из пострадавших девочек Евгения.

«Мой ребенок в числе заболевших. У нее были тошнота, понос и рвота. Администрация ничего не говорит, молчит. Вчера, когда забирала ребенка, на посту КПП был только охранник. По заявлению детей отпускали, забрала до понедельника. Ребенок мой говорил еще во вторник, что болеют дети, что потихоньку начали уезжать. Их то в лазарет клали, то забирали. Со вторника! К администрации лагеря вопрос, почему они молчали. Если во вторник, в среду уже беда была, надо было уже во все колокола бить, звонить врачам, а не до пятницы [тянуть], когда случилось большое количество заболевших», — сказала она.

По словам женщины, у ее дочери были тошнота и рвота, а после осмотра медиков девочку отправили «отлеживаться в отряд».

«Какой диагноз поставили, я не знаю — с врачом я не виделась. Симптомы появились у нее вчера с пяти часов утра. Ее отвели в медпункт, дали какое-то лечение там. Они долго сидели, ждали, когда их смотрят, но это в виду того, что заболевших было много. Врачи приехали, начали осматривать детей, и пока всех осмотрят, даже по пять минут на ребенка, это тоже надо время. Их потом осмотрели, отпустили в отряд отлеживаться. Пояснили по питанию, что можно кушать, что нельзя. Она поела в обед еще суп, но ей что-то стало плохо от него — опять заболел живот, ее тошнило, рвало, она лежала в отряде. Все это одним днем — вчера она мне сообщила утром, что заболела, к вечеру я ее забрала. Фактически, она в лазарете там не лежала», — отметила она.

Евгения подчеркнула, что заплатила за путевку 30 тыс. рублей, которые не хочет «дарить» лагерю за некачественно оказанную услугу. Женщина надеется, что получится вернуть деньги и получить разъяснения от руководства.

«Сейчас мы детей забрали. Ладно, тут я на выходные забрала, а есть люди, кто забрали до конца. Будет ли компенсация путевки, будет ли возврат, будет ли возмещение? Пока я еще не приняла решение, отправлять ребенка по новой в лагерь или не отправлять, потому что коммерческая путевка стоит 30 тыс. рублей. Это большие деньги. И просто подарить их лагерю за некачественно оказанные услуги я не хочу. Администрация молчит, ждем понедельника. Может быть, в понедельник какие-то будут разъяснения», — посетовала женщина.

Мать другого пострадавшего ребенка Светлана в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что до болезни он не жаловался на питание.

«Про проблемы с питанием ребенок не говорил. Когда спрашивала, говорил, что кормят вкусно. Ребенка из лагеря забрали вчера с тошнотой и рвотой, которые начались с утра. В больницу не обращались. Лечимся сами амбулаторно. Ребенок говорит, что из его комнаты, в которой четыре человека, одного увезли на скорой, двое вчера вечером были здоровы. Никаких комментариев [от администрации] не получали. Ездили по льготной путевке», — пояснила она.

До этого пресс-служба регионального следственного управления СК РФ сообщила, что в Омской области резко выросло число госпитализированных детей из лагеря «Орленок» — с четырех до 11. По информации ведомства, несколько детей почувствовали себя плохо вечером 5 июня, на следующее утро из-за ухудшения самочувствия они обратились за медицинской помощью. После этого 11 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет были доставлены в инфекционную больницу с одинаковыми симптомами заболевания. Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее дети из Свердловской области отравились в поезде по дороге в Анапу.

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