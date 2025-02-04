В США затопило музей наводнений

HuffPost: в CША музей наводнений закрылся после того, как его залило водой

Музей наводнений в Пенсильвании временно закрыт из-за затопления, пишет HuffPost.

Музей наводнений в Джонстауне, штат Пенсильвания, временно закрыт для посетителей из-за внутреннего затопления. Инцидент произошел после недавних экстремальных холодов, которые вызвали утечку воды в здании.

Как сообщают местные СМИ, вода просочилась через стены музея, повредив ковры, гипсокартон и потолочную плитку. К счастью, экспонаты, имеющие историческую ценность, не пострадали.

Сотрудница музея Никки Босли вовремя обнаружила утечку, что позволило предотвратить более серьезные последствия. Однако точные сроки открытия учреждения пока не названы.

Музей посвящен памяти Великого наводнения, которое произошло в Джонстауне в 1889 году, став одной из самых масштабных катастроф в истории США.

Ранее ученые установили, что колоссальный потоп положил конец пересыханию Средиземного моря миллионы лет назад.