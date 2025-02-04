Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США затопило музей наводнений

HuffPost: в CША музей наводнений закрылся после того, как его залило водой
close
Johnstown Pennsylvania Visitors Bureau

Музей наводнений в Пенсильвании временно закрыт из-за затопления, пишет HuffPost.

Музей наводнений в Джонстауне, штат Пенсильвания, временно закрыт для посетителей из-за внутреннего затопления. Инцидент произошел после недавних экстремальных холодов, которые вызвали утечку воды в здании.

Как сообщают местные СМИ, вода просочилась через стены музея, повредив ковры, гипсокартон и потолочную плитку. К счастью, экспонаты, имеющие историческую ценность, не пострадали.

Сотрудница музея Никки Босли вовремя обнаружила утечку, что позволило предотвратить более серьезные последствия. Однако точные сроки открытия учреждения пока не названы.

Музей посвящен памяти Великого наводнения, которое произошло в Джонстауне в 1889 году, став одной из самых масштабных катастроф в истории США.

Ранее ученые установили, что колоссальный потоп положил конец пересыханию Средиземного моря миллионы лет назад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами