Колоссальный потоп положил конец пересыханию Средиземного моря миллионы лет назад

Международная группа ученых из США, Великобритании и ряда других европейских стран узнала, чем закончился период доисторической засухи в Средиземноморье. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Между 5,97 млн и 5,33 млн лет назад произошло событие, известное как Мессинский кризис солености. В это время Средиземное море оказалось изолированным от Атлантического океана и почти полностью испарилось, что привело к образованию огромных соляных отложений, изменивших ландшафт региона.

В течение многих лет исследователи считали, что этот сухой период закончился постепенно, и Средиземное море наполнялось водой в течение 10 тыс. лет. Идею оспорили обнаружением эрозионного канала, простирающегося от залива Кадис до моря Альборан в 2009 году. Открытие указало на единое масштабное событие, длившееся от двух до 16 лет, которое стало известно как Занклеанское меганаводнение.

Согласно существующим оценкам, объем высвободившейся воды во время этого колоссального паводка составил от 68 до 100 свердрупов (Sv). Один Sv равен миллиону кубометров воды в секунду.

Исследователи изучили более 300 асимметричных, обтекаемых хребтов в коридоре через Сицилийский порог — затопленный сухопутный переход, некогда разделявший западный и восточный бассейны Средиземноморья.

Отбирая образцы на хребтах, группа обнаружила, что они покрыты слоем каменистых обломков. В них нашли материалы, вымытые с боковых склонов хребтов и окружающего ландшафта. Все это указывает на быстрый характер отложений под действием огромной силы.

Команда разработала компьютерные модели мегапотопа, чтобы понять, как могла бы вести себя вода. Симуляция предполагает, что паводок изменил направление и усилился с течением времени, достигнув скорости до 32 метров в секунду, прорезая более глубокие каналы, размывая больше материала и перенося его на большие расстояния.

Ранее ученые узнали причину испарения Средиземного моря во время Мессинского кризиса солености.