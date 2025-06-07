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Суд рассмотрит дело об изготовлении оружия в московском ТЦ

Суд рассмотрит дело о незаконном изготовлении оружия в ТЦ «Горбушкин двор»
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Илья Питалев/РИА Новости

Кузьминский суд Москвы рассмотрит уголовное дело о незаконном изготовлении оружия на территории торгового центра «Горбушкин двор». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Отмечается, что четыре человека обвиняются в незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, а также в незаконном сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконном изготовлении, переделке огнестрельного оружия и его основных частей.

Адвокаты фигурантов настаивали на передаче дела в Дорогомиловский суд Москвы, поскольку указанные события произошли на территории «Горбушкин двор», подведомственной Дорогомиловскому судебному району.

Суд принял сторону защиты и распорядился направить уголовное дело в отношении обвиняемых по подсудности в Дорогомиловский районный суд.

По решению суда под стражей находятся четыре фигуранта: Григорий Дегтярь, Сергей Беляков, Константин Белоножкин и Юрий Кашковский.

Ранее сообщалось, что в России накрыли более 60 подпольных оружейных мастерских за два месяца.

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