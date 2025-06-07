В РФ за сутки потушили более 40 лесных пожаров

Лесопожарные службы в течение суток ликвидировали 43 природных возгорания на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» в Telegram-канале.

Из заявления следует, что пожары общей площадью более 40,2 тыс. гектаров потушили в 18 регионах страны. Сейчас специалисты пытаются ликвидировать 70 лесных возгораний в 14 российских регионах.

«В тушении было задействовано 3134 человека, 425 единиц техники, 34 воздушных судна», — уточняется в тексте.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в настоящее время в шести регионах РФ действует режим чрезвычайной ситуации. О начале пожароопасного сезона объявили в 86 регионах, особый противопожарный режим ввели в 54 регионах.

«Для помощи регионам в стабилизации лесопожарной обстановки на территории Забайкальского края и Республики Бурятия привлечены 1265 работников Федеральной Авиалесоохраны и спецучреждений по охране лесов», — говорится в публикации.

31 мая Главное управление МЧС РФ по Забайкальскому краю заявило, что лесной пожар вплотную приблизился к детским лагерям и базам отдыха в районе села Тасей. Расстояние между возгоранием и учреждениями составляло всего один километр, при этом площадь пожара достигла 25 гектаров.

Ранее МЧС РФ показало, как авиация тушит лесной пожар в Забайкальском крае.