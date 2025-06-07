Тело новорожденной девочки, завернутое в полотенце и пакет, нашли на берегу озера в Сибири

В Красноярском крае обнаружили тело новорожденной девочки, завернутой в полотенце и пакет. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 6 июня 2025 года в районе села Зыково в Березовском районе. На берегу озера нашли тело ребенка, завернутое в полотенце и полиэтиленовый пакет. По данному факту следственным отделом по Березовскому району возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ — убийство матерью новорожденного ребенка.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности матери ребенка и всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой станет известно, был ребенок живым или мертворожденным.

До этого в Ленинградской области полиция задержала 15-летнюю мать, которая выбросила новорожденную дочь из окна, завернув ее в пакет. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Ранее женщина родила ребенка в поезде и выбросила его из окна.