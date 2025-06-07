Депутат Киргизии осудил ночной снос памятника Ленину в Оше

Парламентарий Киргизии Исхак Масалиев на своей странице во Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выступил с критикой по поводу демонтажа памятника Владимиру Ленину в городе Ош.

По его словам, памятник снесли сделано тайно и без согласования с жителями. Он назвал такие действия проявлением невежества и «манкуртизма» — термина, введенного писателем Чингизом Айтматовым для обозначения человека, забывшего свою историю и корни.

На своей странице в соцсети Масалиев также разместил фотографию памятника Ленину, который по-прежнему стоит на площади Турдакуна Усубалиева в Бишкеке. Он подчеркнул, что в столице монумент сохраняется, в то время как в Оше его убрали ночью, не спросив мнения горожан. Депутат считает, что таким образом у народа пытаются отнять историческую память и игнорируют достижения советского периода.

Масалиев выразил сожаление, что подобные решения принимаются без общественного обсуждения и отметил, что «стыдно, когда от нападок на людей переходят к памятникам».

Памятник Ленину пропал с площади перед зданием городской администрации утром 7 июня. В соцсетях появились фотографии аккуратно снятого с постамента и лежащего на земле памятника.

Ранее Минкультуры заказало реставрацию Мавзолея Ленина на Красной площади.