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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в преддверии Дня России

Перед Днем России в Telegram активизировались мошенники с фейковыми розыгрышами
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В преддверии Дня России специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества зафиксировали новую схему обмана в мессенджере Telegram. Об этом пишет «Лента.ру».

По данным ведомства, в сети появилось множество ботов, которые обещают крупные денежные призы якобы от государства — до миллиона рублей — в честь праздника.

Специалисты пояснили, что злоумышленники распространяют такие боты через спам, рекламу в соцсетях и мессенджерах. Пользователям предлагают участвовать в «розыгрыше», после чего запрашивают личные данные и просят ввести код из СМС или сообщения — якобы для подтверждения личности.

Как отметил руководитель центра Сергей Кузьменко, главная цель подобных схем — получить доступ к Telegram-аккаунтам. Введенный код позволяет мошенникам полностью захватить страницу, рассылать спам, вирусные ссылки и даже обманывать знакомых жертвы от ее имени.

В Роскачестве призвали быть особенно осторожными: не переходить по подозрительным ссылкам и не участвовать в сомнительных акциях с обещанием крупных сумм. Также рекомендуют включить двухфакторную аутентификацию в Telegram, чтобы повысить защиту аккаунта от взлома.

Ранее депутат Антон Немкин предупредил, что мошенники начали угрожать россиянам блокировкой номеров.

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