Власти обсуждают предложения по введению штрафов за склонение к абортам

Буцкая: введение штрафов за склонение к абортам обсуждается на федуровне

Тема введения штрафов за склонение к абортам обсуждается на федеральном уровне. Об этом сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Буцкая отметила, что нужно минимум год посмотреть, как подобные и инициативы применяются в регионах.

Закон не должен препятствовать работе врачей, которые проводят диагностику плода у беременных, «чтобы диагноз ребенка не воспринимался и родителями, и в дальнейшем судебной системой как склонение к абортам», подчеркнула депутат.

«Надо посмотреть аналитику, статистику. Очень надеюсь на то, что Минздрав такую аналитику сможет провести и нам предоставить эти цифры», — сказала она.

Штрафы за склонение к искусственному прерыванию беременности введены в Курской, Новгородской, Псковской областях, Хакасии. 4 июня петербургский парламент во втором чтении принял закон о штрафах за склонение к аборту.

Ранее Минздрав сообщил о сокращении количества абортов в стране.