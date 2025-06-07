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Власти обсуждают предложения по введению штрафов за склонение к абортам

Буцкая: введение штрафов за склонение к абортам обсуждается на федуровне
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Тема введения штрафов за склонение к абортам обсуждается на федеральном уровне. Об этом сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Буцкая отметила, что нужно минимум год посмотреть, как подобные и инициативы применяются в регионах.

Закон не должен препятствовать работе врачей, которые проводят диагностику плода у беременных, «чтобы диагноз ребенка не воспринимался и родителями, и в дальнейшем судебной системой как склонение к абортам», подчеркнула депутат.

«Надо посмотреть аналитику, статистику. Очень надеюсь на то, что Минздрав такую аналитику сможет провести и нам предоставить эти цифры», — сказала она.

Штрафы за склонение к искусственному прерыванию беременности введены в Курской, Новгородской, Псковской областях, Хакасии. 4 июня петербургский парламент во втором чтении принял закон о штрафах за склонение к аборту.

Ранее Минздрав сообщил о сокращении количества абортов в стране.

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