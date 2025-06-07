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По факту атаки ВСУ на поселок Пушкарожадинский в Курской области возбудили дело

СК РФ завел дело о теракте после атаки ВСУ на курский поселок Пушкарожадинский

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела поселка Пушкарожадинский в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, заявление которой опубликовано в Telegram-канале СК РФ.

По ее словам, дело завели по статье о террористическом акте.

«Военными следователями проводятся следственные действия, направленные на фиксацию последствий обстрела и установление конкретного вида снарядов, а также назначены судебные экспертизы с целью определения размера причиненного ущерба», — отметила Петренко.

Она добавила, что специалисты допросили пострадавших от действий ВСУ жителей населенного пункта. Люди рассказали следователям подробности произошедшего.

«Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению», — добавили в СК РФ.

ВСУ обстреляли поселок Пушкарожадинский, расположенный в Кореневском районе Курской области, 24 мая 2025 года. Исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что из-за действий украинских солдат пострадали три человека — один мужчина и две женщины. Их доставили в больницу с осколочными ранениями конечностей и спины.

Ранее в Курской области при атаке украинского беспилотника пострадал рыбак.

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