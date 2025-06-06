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В Курской области при атаке украинского БПЛА пострадал рыбак

Хинштейн: беспилотник ВСУ атаковал рыбака в районе села Мартыновка
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал мужчину, рыбачившего на водоеме около села Мартыновка в Суджанском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, в результате удара 50-летний мужчина получил множественные рваные раны левой стопы и правой голени. Врачи скорой помощи доставили пострадавшего в Курскую областную больницу.

«Ему оказывается вся необходимая помощь», — подчеркнул чиновник.

В конце он призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и не возвращаться в приграничные населенные пункты, пока угроза со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет устранена.

5 июня украинские военные с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS обстреляли город Рыльск в Курской области. Telegram-канал Mash писал, что по населенному пункту были выпущены два снаряда.

Комментируя ситуацию, Хинштейн рассказал, что в результате атаки пострадали шесть человек. Состояние одной жительницы — 83-летней пенсионерки — оценили как тяжелое. Еще одного человека — 32-летнюю мать троих несовершеннолетних детей — спасти не удалось.

Ранее в Курской области подсчитали количество сельскохозяйственных предприятий, поврежденных в результате атак ВСУ.

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