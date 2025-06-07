Названа сумма, взысканная судом с сына «крабового короля»

Четыре земельных участка и два дома сына «крабового короля» Олега Кана Александра обращены в доход Российской Федерации в счет погашения долга в 358,7 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В марте суды по иску Генеральной прокуратуры РФ взыскали с регионального фонда «Родные острова» и 18 физлиц, включая Олега Кана и его сына Александра, в общей сложности свыше 358,7 млрд рублей ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.

Арбитражный суд Сахалинской области в середине мая этого года удовлетворил иск приставов об обращении взыскания на четыре земельных участка, а также на два жилых дома в счет погашения многомиллиардного долга.

Кроме того, приставы установили, что у Александра Кана есть восемь автомобилей и 40 единиц недвижимого имущества на общую сумму 299 млн рублей. Сейчас долг Кана-младшего перед государством составляет почти 337 млрд рублей.

По данным следствия, в период с 2014 по 2019 год организованная преступная группа под руководством Олега Кана, в которую входил и его сын Александр, осуществляла контрабанду живого краба в Японию, Корею и Китай через фирмы «Монерон», «Курильский универсальный комплекс» и «Приморская рыболовная компания». Общий вес незаконно вывезенного краба превышает три тысячи тонн, а его стоимость оценивается почти в 2,6 млрд рублей.

Для уклонения от уплаты налогов краб декларировался по заниженной стоимости. В результате государственная казна понесла ущерб в размере 9,2 млн рублей недополученных таможенных платежей. Александр Кан, согласно обвинению, отвечал за подготовку фиктивных контрактов, организацию добычи краба, получение необходимых документов и реализацию контрабандного товара за рубежом.

Оба фигуранта находятся в международном розыске. Уголовное дело передано в суд.

В апреле 2024 года Олега Кана заочно приговорили к 17 годам строгого режима за организацию в 2010 году устранения предпринимателя Валерия Пхиденко.

Ранее приставы изъяли в доход государства активы «крабовых королей» Кана и Дремлюги.