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Экс-заложник театра на Дубровке получил денежную компенсацию спустя 22 года

Экс-заложник «Норд-Оста» получил компенсацию морального вреда спустя 22 года
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Radu Sigheti/Reuters

Суд частично удовлетворил иск одного из заложников, захваченных террористами в доме культуры на Дубровке в Москве в 2002 году, о компенсации морального вреда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Игорь Захаров ранее уже получил денежную компенсацию как пострадавший в результате теракта, но решил получить также компенсацию морального вреда. Первый иск он подал еще в 2022 году, но тот был оставлен без рассмотрения из-за неявки россиянина на заседания. Новый иск с теми же основаниями поступил в суд в сентябре прошлого года, по делу прошло шесть заседаний.

Суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда, учтя размер ранее полученных Захаровым компенсационных выплат, говорится в документах. Согласно решению, за выплату компенсации будет отвечать департамент финансов Москвы.

Вечером 23 октября 2002 года 40 террористов ворвались в здание Театрального центра на Дубровке в Москве, захватив в заложники 912 участников и зрителей мюзикла «Норд-Ост». Утром 26 октября была проведена операция, в результате которой большая часть заложников была освобождена.

Однако из-за этого террористического акта не выжили 130 человек, в том числе 10 детей.

Ранее пособник захватчиков «Норд-Оста» освободился из колонии после 22 лет заключения.

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