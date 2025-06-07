Ученые рассказали о неожиданных причинах болезни Паркинсона

В России болезнь Паркинсона диагностируют примерно у одного человека из 120 тысяч. Об этом сообщили «Известиям» в Институте мозга ФГБНУ «Научный центр неврологии».

Несмотря на низкую распространенность, к 2050 году число больных может увеличиться в четыре раза, если тенденция сохранится.

Специалисты центра изучают, как стареет мозг и какие факторы — включая образ жизни, технологии и стресс — могут вызывать болезнь. Одной из возможных причин называют длительное выполнение работы, к которой человек не испытывает интереса.

По данным ученых, болезнь чаще всего встречается у людей старше 65 лет — в этой группе 1–2% больных. После 75 лет доля увеличивается до 3%. В последние годы все больше случаев фиксируется у пациентов до 50 лет. Среди основных симптомов — дрожание рук, проблемы с вниманием и координацией. Болезнь развивается медленно: от первых изменений в мозге до заметных признаков проходит до 20 лет.

Исследователи напомнили, что впервые симптомы Паркинсона были описаны врачом Джеймсом Паркинсоном в 1817 году. Современные специалисты уточняют, что болезнь начинается в области мозга, отвечающей за движение — так называемой «черной субстанции», где разрушаются дофаминовые нейроны.

По мнению доктора биологических наук Ирины Мухиной, к поражению нейронов могут привести как генетика, так и проблемы с кровообращением. Кроме того, болезнь могут спровоцировать внешние факторы: пестициды, тяжелые металлы, инфекции и даже хронический стресс.

Невролог Ойбек Тургунхужаев отметил, что важную роль играет накопление в мозге белка α-синуклеина, а также возможное начало болезни в кишечнике — эта теория объясняет, почему ранние симптомы могут проявляться в виде запоров и потери обоняния.

Многие пациенты сталкиваются с первыми признаками еще за 10–15 лет до постановки диагноза. При этом около 30% случаев не укладываются в общую схему развития, что, по словам специалистов, говорит о сложности и разнообразии причин болезни.

Врачи подчеркнули, что профилактика болезни Паркинсона включает физическую активность, умственные нагрузки и здоровый сон. Также важна психологическая разгрузка. По мнению директора Института мозга Сергея Иллариошкина, серьезным фактором риска может стать хронический стресс, особенно вызванный многолетней работой «не по душе». В идеале, считают эксперты, с раннего возраста человеку нужно подбирать занятия, соответствующие его склонностям.

Ранее врач рассказал, по каким симптомам можно распознать болезнь Паркинсона.