Врач рассказал, по каким симптомам можно распознать болезнь Паркинсона

Тремор и ригидность могут быть ранними проявлениями болезни Паркинсона. Об этом aif.ru рассказал врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.

До клинических симптомов недуг может проявляться нарушениями сна и обоняния, предупредил врач. По его словам, спровоцировать его могут стресс и перегрузки организма. Он уточнил, что чаще всего эта болезнь развивается у людей старше 50 лет, однако в некоторых случаях с ней могут столкнуться и более молодые пациенты.

«Бывают более ранние варианты, но в каждом индивидуальном случае надо смотреть на форму заболевания, на клинические проявления и делать прогнозы. Кроме того, существуют наследственные генетические полиморфизмы, способствующие ускоренному развитию этого заболевания», — рассказал Новоселов.

Врач-невролог Владимир Мартынов до этого перечислил неочевидные симптомы, которые могут сигнализировать о развитии болезни Паркинсона. Среди них — снижение обоняния, хронические запоры, нарушения сна и беспричинная депрессия. Он подчеркнул, что игнорировать эти «звоночки» опасно.

Ранее ученые раскрыли уникальный механизм высвобождения белка, связанного с болезнью Паркинсона.