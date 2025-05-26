Названы два главных тренда в инвестировании в 2025 году

В 2025 году на рынке инвестиций можно наблюдать два тренда, рассказал «Газете.Ru» инвестор, серийный предприниматель Сергей Гришин.

Первый тренд, который обозначился еще в прошлом году и продолжает набирать обороты — это золото. С начала 2025 года стоимость золота обновила очередной исторический максимум. Вверх оно пошло в том числе и после того, как центральные банки мира начали его закупать.

«Золото растет в цене во все нестабильные времена: инфляция, финансовые кризисы и геополитические неопределенности. И как защитный актив его продолжают скупать.

Сейчас мы видим, что золото стоит уже дорого, и оно как будто переоценено. И риски заключаются в том, что если мы увидим какую-то геополитическую разрядку, то золото может сильно упасть, так как сейчас оно переоценено. И выйдет такая ситуация: вы покупаете актив за дорого, но с большим потенциалом падения. В связи с этим я не рекомендую сейчас покупать золото. Лично я считаю, что золото не является консервативным активом, а скорее рискованным в данный момент», — объяснил он.

Второй тренд — это депозиты.

У депозитов сейчас очень высокая доходность, и фондовому рынку не так просто с ними конкурировать. Депозиты негативно влияют на рост акций тем, что забирают оттуда ликвидность. Действительно, зачем покупать акции с целью заработать 20–30%, если по депозиту вы можете гарантированно получить 21%.

«Но и тут есть обратная сторона. Многие ожидают, что Центральный банк будет снижать ключевую ставку в этом году. И когда это произойдет, будет переток ликвидности обратно с депозитов на фондовый рынок. И это будет дополнительный стимул для роста фондового рынка. И тогда инвестиции на фондовом рынке к концу года вновь опять станут выгодным трендом», — отметил эксперт.

Стратегия вашего портфеля сейчас может быть выстроена следующим образом: держать деньги на депозите, если вы верите в скорое завершение специальной военной операции (СВО) и снятие санкций, то обратить внимание на акции компаний, которые после положительного решения политического конфликта будут мощно расти. И к моменту, когда ключевая ставка начнет снижаться, начинать заходить на фондовый рынок и покупать бумаги, частично оставаясь в депозите.

«Есть и еще одна стратегия — это покупать облигации с длинной доходностью: покупать ценные трех-пятилетние бумаги с фиксированным купоном и получать доход по текущей ставке, и при этом если ставка упадет, то даже через три года вы продолжите зарабатывать 21%», — сказал он.

У российских граждан стало меньше возможностей покупать иностранные ценные бумаги, поэтому ликвидность потекла обратно в страну.

«И с точки зрения инвестиций Россия стала закрытым котлом с большими деньгами: где инвесторы заработали деньги на депозитах и завели много денег обратно в страну со своих иностранных счетов, которые они инвестировали. В таких условиях у фондового рынка очень большие перспективы развития. Так, фондовый рынок Ирана смог вырасти на 40% в местной валюте. Это связано и с высокой инфляцией, и с отсутствием альтернатив. Поэтому сейчас для нашего фондового рынка время возможностей. К концу года мы увидим, что ставка начнет падать, предпосылки есть к этому уже, и тогда фондовый рынок оживится», — резюмировал эксперт.

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