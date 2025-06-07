Россиян предупредили об опасности культа экономии и желания «жить скромно»

Сегодня все чаще можно услышать: «Я живу проще, потому что так легче». На первый взгляд, это здравая позиция, отражающая модный тренд на минимализм и ответственное потребление. Но за этим внешне осознанным выбором нередко скрываются тревожность, ощущение нестабильности и страх за будущее, рассказала «Газете.Ru» Ольга Романченко, доцент кафедры финансов устойчивого развития Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова, кандидат технических наук.

«Экономическая реальность последних лет бьет не по теории, а по повседневным покупкам. Да, официальная инфляция за 2024 год составила 9,52%, но у каждого своя потребительская корзина. Для многих цены выросли в полтора-два раза. То, что раньше стоило 450 рублей, сейчас продается за 850. А высокие кредитные ставки затрудняют работу бизнеса и замедляют экономику в целом. Все это формирует состояние неопределенности, в котором человеку легче сказать: «Мне просто не нужно лишнее», чем признать: «Я не могу себе этого позволить», — отметила она.

По ее словам, за модой на скромность прячется не новая философия, а новая адаптация. Когда человек не справляется с привычным уровнем расходов, но не хочет ощущать бессилие, он ищет оправдания своим ограничениям. Минимализм, отказ от излишеств, переход к «осознанному потреблению» — все это звучит красиво. Но если за этим нет внутренней свободы, а только постоянный самоконтроль и тревога — это уже форма психологической защиты.

«Важно понимать, что экономия может быть зрелым и полезным выбором, но может стать и зависимостью, когда любое проявление желания повод для стыда. Мы живем в эпоху, где потребление перестало быть нормой, а стало чем-то, что нужно обосновывать. При этом люди продолжают измерять успешность количеством приобретённого, но теперь молча, чтобы не выделяться», — сказала эксперт.

Государство, бизнес и общество формируют новую норму «жить проще», «покупать меньше», «не сорить деньгами». И в этом есть логика: устойчивое развитие, ESG-подходы, экологичность.

«Но стоит различать: одно дело, когда это осознанная позиция, и совсем другое — когда это реакция на финансовую нестабильность. Потому что «жить скромно» из уверенности — это сила. А из страха — уже совсем другая история», — резюмировала она.

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