Эксперт рассказал, как экономическая нестабильность влияет на выбор жилья

Экономическая нестабильность всегда приводит к изменениям в потребительском поведении, и рынок недвижимости – не исключение. В периоды кризисов и неопределенности покупатели становятся более осторожными, а их приоритеты смещаются, рассказала «Газете.Ru» Ольга Соколова, партнер аналитического агентства Digital Guru.

«Во-первых, растет спрос на жилье в более доступных сегментах. Люди предпочитают откладывать покупку дорогих объектов и рассматривать более бюджетные варианты, зачастую уменьшая требования к площади или расположению. Вторичный рынок в такие периоды часто выигрывает у первичного из-за более низкой цены и возможности быстрее заселиться», — объяснила она.

Во-вторых, усиливается тренд на аренду вместо покупки. В условиях нестабильности многие предпочитают не замораживать капитал в недвижимости, а оставаться мобильными и сохранять финансовую подушку. Это особенно характерно для молодого поколения, которое уже привыкло к гибким форматам жизни и работы. Кстати, это уже привело к серьезному росту стоимости аренды, например, в столице.

«Кроме того, меняются предпочтения в локации. Во время пандемии, например, вырос интерес к загородной недвижимости, а сейчас, на фоне экономических рисков, наоборот, растет спрос на квартиры в районах с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью, так как это снижает дополнительные расходы», — сказала эксперт.

Важную роль играет и цифровизация. По данным исследований, все больше покупателей ищут, анализируют и выбирают жилье с помощью онлайн-сервисов, что помогает принимать более взвешенные решения. Кроме того, социальные сети активно формируют восприятие рынков недвижимости и доверие к застройщикам.

«Благодаря аналитике в социальных сетях мы видим, что люди активнее обсуждают новые форматы жилья — например, коливинги или сервисные апартаменты, которые позволяют экономить и не привязываться к одному месту. Общий новостной фон повышает требования жильцов к мерам безопасности, особенно в новостройках.

В целом, экономическая нестабильность делает рынок жилья более динамичным: меняются тренды, растет спрос на доступные и гибкие решения, а цифровые инструменты помогают людям лучше ориентироваться в новых реалиях», — подчеркнула она.

Для принятия решения о покупке недвижимости в 2025 году россиянам стоит трезво оценивать свои финансовые возможности. Тщательно проанализируйте свой бюджет и определите, какую сумму вы готовы выделить на покупку жилья с учетом текущих высоких ипотечных ставок. Будьте внимательны при изучении условий по рассрочке, которую вам может предложить застройщик.

«Не фокусируйтесь на одном, а рассматривайте сразу несколько альтернативных вариантов. В условиях высоких ставок имеет смысл обратить внимание на аренду жилья или накопление средств для более выгодной покупки в будущем. Регулярно мониторьте государственные программы. Новые инициативы поддержки и льготные программы ипотечного кредитования, которые могут сделать покупку жилья более доступной, появляются регулярно как на государственном уровне, так и от самих застройщиков», — отметила Соколова.

Недвижимость надежнее приобретать у проверенных застройщиков с хорошей репутацией, чтобы минимизировать риски в условиях экономической нестабильности. Также рассмотрите варианты жилья в районах с развивающейся инфраструктурой, где цены могут быть более приемлемыми, а потенциал роста стоимости выше.

«В условиях текущей экономической ситуации важно принимать взвешенные решения при покупке недвижимости, учитывая возможные риски и перспективы развития рынка», — резюмировала она.

Ранее выяснилось, что должникам по ЖКХ в 2025 году может грозить потеря жилья.